Эксклюзив программы "Гроші": Как в арестованном доме Азарова оказались торговцы углем из Донбасса

Журналисты решили проверить, действительно ли имущество беглого премьера Азарова надежно опечатано и скоро вернется в государственную собственность.

Смотрите сенсационное расследование программы "Гроші". Журналисты были крайне удивлены, когда узнали кто следит за роскошным имением Азарова. Читайте такжеАзаров, Клименко и Захарченко не находятся в розыске Интерпола - нардеп

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter