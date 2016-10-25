Эксклюзив программы "Гроші": Как в арестованном доме Азарова оказались торговцы углем из Донбасса
04:01, 25 октября 2016Политика
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Журналисты решили проверить, действительно ли имущество беглого премьера Азарова надежно опечатано и скоро вернется в государственную собственность.
Как в арестованном доме Азарова оказались торговцы углем из Донбасса / скриншот
Смотрите сенсационное расследование программы "Гроші".
Журналисты были крайне удивлены, когда узнали кто следит за роскошным имением Азарова.
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