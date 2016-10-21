МИД требует у РФ прекратить незаконные действия по принудительному признанию Сенцова и Кольченко гражданами РФ

Об этом говорится в комментарии МИД в деле незаконно удерживаемых на территории РФ Сенцова и Кольченко.

«Несмотря на наличие в личных делах Олега Сенцова и Александра Кольченко паспортов граждан Украины, а также официальные заявления во время судебных заседаний, что они никогда не обращались и не собираются обращаться к российским органам с целью оформления российского гражданства и российских документов, поскольку являются гражданами Украины, российская сторона не признает украинского гражданства наших соотечественников», - говорится в комментарии.

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МИД Украины категорически отвергает аргументацию российской стороны об автоматическом приобретении гражданами Украины Сенцовым и Кольченко гражданства Российской Федерации в порядке, определенном так называемым «Договором о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 21 марта 2014 года», поскольку этот документ противоречит императивным нормам общего международного права и согласно статье 53 Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года является ничтожным.

«Действия российской стороны о распространении гражданства Российской Федерации на граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, являются грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права и обязательств Российской Федерации как государства-оккупанта, вытекающих из статьи 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьи 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года», - подчеркивают в МИД.

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В этой связи Министерство очередной раз обращает внимание российской стороны на Резолюцию ГА ООН A/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, Бакинской Декларации и Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (28 июня – 2 июля 2014 г.) и отмечает, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь и добровольно не подавали ходатайство о получении иностранного гражданства, являются исключительно гражданами Украины и не могут признаваться ни гражданами Российской Федерации, ни лицами с множественным гражданством.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны прекратить незаконные действия по принудительному признанию Сенцова и Кольченко российскими гражданами, а также обеспечить их безоговорочное освобождение и возвращение в Украину.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

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В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

В то же время тогдашний уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма. А отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не имели возможности.

Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

Сегодня, 21 октября, Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченка Украине.