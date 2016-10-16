Путин обвинил Украину в невыполнении политической части минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Гоа.

«Я знаю, что мой коллега президент Порошенко выступил со статьей, по-моему Frankfurter Allgemeine Zeitung, гле опять пытается переложить какую-то ответственность на Россию, ссылаясь на не урегулирование вопроса безопасности», - сказал Путин.

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«Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере. Нужно идти, как минимум, параллельно - и добиваясь реализации вопросов безопасности, и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом на длительную перспективу шаги в политической сфере. Без этого добиться урегулирования будет невозможно», - заявил он.

По его словам, боевики на Донбассе до этого не будут уверены, «что они не будут преследоваться, что их не будут хватать, тащить в тюрьму за сепаратизм, за то, за это, за терроризм».

Путин снова заявил, что нужно имплементировать уже принятый Верховной Радой закон об амнистии, особом статусе и закреплении его в Конституции.

Он заявил о необходимости внести изменения в Конституцию Украины, о чем говорилось в ходе переговоров в Минске.

«Если этого не будет сделано, то это значит, что действующие власти не готовы к решению проблемы полностью», - считает Путин.

Ранее 15 октября президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых Украина готова начать реализацию политической части минских соглашений.

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Порошенко подчеркнул, что этого не произойдет, пока другая сторона не выполнит пакет по безопасности.

"Я подчеркивал и подчеркиваю еще раз: этот минский план предполагает четкие меры и критерии. Пока не будет выполнена составляющая по безопасности, пакет по безопасности, Украина далее в политическом процессе продвигаться не будет", - напомнил президент Украины.

Также Порошенко отметил, что пакет по безопасности подразумевает полное прекращение огня, вывод иностранных войск с Украины, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а в дальнейшем - под контроль Украины неконтролируемых участков украинско-российской границы, отвод тяжелой техники и артиллерии, а также доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.