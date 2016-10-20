Марчук объяснил, почему нет смысла в новых соглашениях с Россией по Донбассу

О такой необходимости на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"Какой смысл работать над новыми соглашениями, когда предыдущие, еще более важные, российской стороной не только не выполняются, а грубо нарушаются. То же самое в полной мере касается и первого документа Минских договоренностей "Протокола...". Убедитесь сами. То есть сегодня нужно остро ставить вопрос не о выполнении, а по сути о невыполнении Россией базовых Минских договоренностей", - подчеркнул он.

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Марчук напомнил, что еще в сентябре 2014 года постановлением Рады были определены границы временно оккупированных территорий, то есть так называемых ОРДО и ОРЛО, где могут когда состояться местные выборы. В приложении к этому постановлению есть четко определенный перечень населенных пунктов и их точные географические координаты, где могут когда состояться следующие выборы.

"Обратите внимание, что в тексте Постановления есть ссылка именно на Меморандум от 19 сентября 2014 года. Вместе с тем, Россия грубо нарушила именно пункт 2 настоящего Меморандума, и в 2014-2015 годах в результате наступательных боевых действий России временно оккупированная территория увеличилась почти на 1700 квадратных километров. Было занято Дебальцево и другие населенные пункты Украины", - обратил внимание представитель Украины в подгруппе ТКГ.

То есть теперь, по словам Марчука, говоря даже о гипотетически возможных когда выборы на временно оккупированных территориях, западные партнеры не очень вникают в детали и теперь говорят о выборах на всей временно оккупированной территории Донбасса, в том числе и в Дебальцево, и в других населенных пунктах, которые входят в эти 1700 кв. километров.

"То есть получается так, что Украина якобы должна закрыть глаза на циничные грубые нарушения Россией Меморандума от 19 сентября 2014 года, кстати, не только в этой части, и вести разговор о каких-либо выборах", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине сообщил, что Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.