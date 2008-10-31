В деле о покушении на Тимошенко есть подозреваемый

Руководитель Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ заявляет, что уголовное дело о покушении в 2006 году на жизнь Юлии ТИМОШЕНКО еще не закрыто.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№ 196 от 31 октября).

«Не разглашая тайны следствия, могу сказать, что уголовное дело расследуется, есть подозреваемое лицо, проведены соответствующие экспертизы», - сказал он.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, сейчас стоит вопрос о розыске и задержании подозреваемого.

Он также отметил, что с 2006 года премьер-министр охраняется по усиленному варианту. «Как тогда, так и сейчас мы отвечаем за безопасность Юлии Владимировны. Задействуем столько сил и средств, сколько необходимо для ее полной безопасности», - добавил он.