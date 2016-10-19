Помощник Путина прибыл на встречу "нормандской четверки", несмотря на запрет въезда в ЕС
Помощник президента России Владислав Сурков прибыл на встречу "нормандской четверки" в Берлине, несмотря на запрет въезда в Евросоюз.
На это обратил внимание российский журналист Дмитрий Смирнов.
Сурков вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым участвует в переговорах.
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Он сидит за столом рядом с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Сурков в санкционном списке, но немцы это не только проигнорировали, но и посадили рядом со Штайнмайером, который этот список утверждал", - написал российский журналист.
Кстати, Сурков в санкционном списки, но немцы это не только проигнорировали, но и посадили рядом со Штайнмайером, этот список утверждавшим pic.twitter.com/EzpA2fFuL8— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2016
Владислав Сурков был внесен в санкционные списки ЕС и США в марте 2014 года ему запрещен въезд в страны Евросоюза и Соединенные Штаты.