Помощник Путина прибыл на встречу "нормандской четверки", несмотря на запрет въезда в ЕС

На это обратил внимание российский журналист Дмитрий Смирнов.

Сурков вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым участвует в переговорах.

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Он сидит за столом рядом с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Сурков в санкционном списке, но немцы это не только проигнорировали, но и посадили рядом со Штайнмайером, который этот список утверждал", - написал российский журналист.

Кстати, Сурков в санкционном списки, но немцы это не только проигнорировали, но и посадили рядом со Штайнмайером, этот список утверждавшим pic.twitter.com/EzpA2fFuL8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2016

Владислав Сурков был внесен в санкционные списки ЕС и США в марте 2014 года ему запрещен въезд в страны Евросоюза и Соединенные Штаты.