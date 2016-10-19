Помощник Путина прибыл на встречу "нормандской четверки", несмотря на запрет въезда в ЕС

23:45, 19 октября 2016
Политика
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Помощник президента России Владислав Сурков прибыл на встречу "нормандской четверки" в Берлине, несмотря на запрет въезда в Евросоюз.

REUTERS

На это обратил внимание российский журналист Дмитрий Смирнов.

Сурков вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым участвует в переговорах.

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Он сидит за столом рядом с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Сурков в санкционном списке, но немцы это не только проигнорировали, но и посадили рядом со Штайнмайером, который этот список утверждал", - написал российский журналист.

Владислав Сурков был внесен в санкционные списки ЕС и США в марте 2014 года ему запрещен въезд в страны Евросоюза и Соединенные Штаты.

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