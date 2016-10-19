Без Путина: в Берлине проходит предварительная встреча трех лидеров "нормандской четверки"

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Перед нормандской встречей по Украине: Канцлер Меркель разговаривает с Президентом Олландом и Президентом Порошенко», - отметил он.

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Ожидается, что после проведения трехсторонних переговоров к лидерам Германии, Франции и Украины присоединится президент РФ Владимир Путин.

Договоренность о встрече была достигнута после долгих дискуссий. В пресс-службе президента сказали, что Порошенко, Меркель и Олланд договорились провести переговоры в "нормандском формате" для "побуждения России выполнить часть минских договоренностей относительно безопасности".