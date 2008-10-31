В Харькове "политическое перемирие"

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что в период обострения кризисных моментов в экономике можно ожидать ухода региональных элит от жесткого политического и персонального противостояния.

Об этом речь идет в комментарии эксперта о «политического перемирия в Харькове», переданном агентству УНИАН.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, харьковская политическая элита, очевидно, взяла тайм-аут в своем идеологическом и информационном противостоянии. «Такая ситуация прогнозируемо затянется на период обострения кризисных проявлений в экономике», - считает эксперт, отмечая, что такое государственное мышление может быть примером для парламентариев, не готовых на время отложить свои амбиции ради преодоления экономического кризиса.

Говоря о Харькове, эксперт отметил, что в случае проведения очередных или внеочередных выборов «избиратели надлежащим образом оценят нынешний консенсус жестких идеологических оппонентов – городских властей и оппозиции». По его мнению, подобная взвешенная позиция основных политических оппонентов в регионе объясняется неготовностью перебирать на себя весь негативный багаж за инициирование выборов.

«Можно уверенно говорить, что харьковский избиратель выступает категорически против проведения внеочередных парламентских выборов. Именно поэтому жесткое позиционирование в этой связи лишит политической динамики тех, кто решится на этот шаг», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.