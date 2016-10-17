Украина за последние два года провела больше реформ, чем за остальные 23 года независимости - посол ЕС

Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на презентации обновленной структуры поддержки реформ в Украине.

«Сегодня большинство партнеров считают, что Украина за последние два года провела больше реформ, чем за остальные 23 года независимости», - сказал он.

В то же время, по словам Мингарелли, Украине следует ускориться на пути реформ.

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«Руководству страны еще многое предстоит сделать. ЕС будет вас поддерживать для ускорения реформ», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом создадут команды поддержки реформ при Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве аграрной политики и продовольствия и Министерстве инфраструктуры Украины. Также международные доноры поддержат создание Офиса внедрения реформ при премьер-министре Украины, который возглавит министр Кабинета министров Александр Саенко.