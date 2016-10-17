ЕБРР и Евросоюз создадут команды поддержки реформ при четырех украинских министерствах

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом создадут команды поддержки реформ при Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве аграрной политики и продовольствия и Министерстве инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на презентации обновленной структуры поддержки реформ в Украине.

"Команды поддержки реформ будут ассистировать министерствам в секторальных реформах, а также помогут четырем министерствам улучшить свою структуру для повышения эффективности", - сказал он.

Мингарелли также сообщил, что международные доноры готовы в дальнейшем расширить программу поддержки реформ на все остальные министерства.

В то же время, доноры поддержат создание Офиса внедрения реформ при премьер-министре Украины, который возглавит министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Мы не будем дублировать функции государственных служащих, а лишь предоставим поддержку в реализации реформ", - отметил Саенко, присутствовавший на презентации.

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По его словам, Офис призван обеспечить скоординированность и последовательность процесса внедрения реформ в масштабах всего правительства.

При этом ЕС продолжит поддерживать Стратегическую группу поддержки реформ во главе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, а Национальный совет реформ при президенте Украины будет трансформирован в команду поддержки и продолжит предоставлять техническую помощь ответственным за реформы органам.

Программа поддержки реформ в Украине финансируется Данией, Финляндией, Францией, Германией, Японией, Нидерландами, Польшей, Швецией и Швейцарией. Со стороны ЕС финансирование составит 8 млн евро.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Представительства ЕС Хьюга Мингарелли, Украина за последние два года осуществила больше реформ, чем за остальные 23 года независимости, и Европейский Союз продолжит поддерживать страну на этом пути.

Общее финансирование проектов технической помощи Украине от международных партнеров в 2015 году составило 3,3 миллиарда долларов.