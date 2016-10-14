Минюст опроверг заявление адвокатов Януковича о взыскании с Украины средств в его пользу

В Министерстве юстиции Украины опровергли заявления адвокатов экс-президента Виктора Януковича о взыскании с Украины средств в его пользу.

Об этом говорится в заявлении Минюста, обнародованном на сайте ведомства.

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«На данный момент нет никаких решений иностранных судов или решений Общего суда ЕС, Европейского суда справедливости о взыскании каких-либо денежных средств с Украины в пользу Януковича В.Ф. или его семьи. При этом заявление адвокатов Януковича о якобы удержании с Украины средств в пользу экс-президента является ничем иным как манипуляцией общественным мнением», - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что 15 марта 2016 года представители Януковича и его сыновей подали в Общий суд Европейского Союза ходатайство об определении размера юридических издержек, подлежащих возмещению по результатам подачи Украиной заявлений о вступлении в дела об обжаловании Януковичами примененных к ним санкций ЕС.

«Однако указанные заявления пока не рассмотрены», - отмечается в заявлении.

«Соответственно, сообщение о том, что определенный суд в Европейском Союзе якобы обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн экс-президенту Виктору Януковичу и его семье по делу об обжаловании введенных против них Евросоюзом имущественных санкций полностью не соответствуют действительности», - подчеркнули в Минюсте.

Более того, как пояснили в ведомстве, в настоящее время Януковичем не доказано перед судом ни факт понесения им расходов в связи с подачей заявлений Украины о поддержке примененных против него санкций ЕС, ни сумм таких расходов.

«Украина не может быть обязана уплачивать никакие суммы в пользу Януковича и его семьи и имеет достаточно правовых инструментов для доведения этой позиции в любых судебных учреждениях.

Представители Януковича заявляют астрономические суммы гонораров за якобы работу, связанную с подачей Украиной заявлений о вступлении в дела об обжаловании Януковичами примененных к ним санкций ЕС, исключительно с целью манипуляции общественным мнением», - подытожили в Министерстве юстиции.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в социальных сетях заявляла, что суд ЕС обязал Украину возместить Януковичу и двум его сыновьям – Александру и Виктору (покойному) – исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн по делу об обжаловании введенных против них Евросоюзом имущественных санкций.

Позже Министерство юстиции распространило заявление, в котором опровергло утверждение Лукаш о том, что Украина должна компенсировать юридические расходы семье Януковича в суде ЕС.

13 октября расположенная в Лондоне юридическая фирма Joseph Hage Aaronson LLP заявила, что Европейский суд правосудия (European Court of Justice) отклонил жалобу Украины о возмещении ею юридических расходов экс-президента и его сыновей.

"Несмотря на то, что в марте 2015 года Общий суд ЕС обязал правительство возместить юридические затраты президента Януковича и его сыновей, представители Украины ждали больше года, перед тем как в июне 2016 года попытались обжаловать это решение в Европейском суде правосудия, высшем суде ЕС", - утверждали адвокаты.

Также в сообщении фирмы было сказано, что согласно опубликованным решениям от 5 октября 2016 года, European Court of Justice "отклонил апелляционную жалобу и подтвердил, что правительство Украины должно не только понести расходы в связи с неудачным вступлением в процесс, но также и расходы в связи с неудачной попыткой апелляции".