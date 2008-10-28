Комиссия ВР поищет украинское оружие в Грузии и Южной Осетии

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию незаконных поставок украинского оружия и военной техники в Грузию планирует провести выездное заседание в Грузии и Южной Осетии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель ВСК ВР Валерий КОНОВАЛЮК во время видеомоста «Москва-Киев».

По его словам, 3 ноября ВСК планирует выехать в Грузию и Южную Осетию, чтобы провести выездное заседание. Он сообщил, что сейчас идут переговоры об этом с МИД и Минобороны Грузии.

«Эта поездка, уверен, даст нам дополнительную информацию, которая будет крайне важна для окончательного вывода комиссия», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме этого он отметил, что ВСК планирует посетить Цхинвал, чтобы по образцам трофейной техники выяснить, что именно поставлялось из Украины.

«И грузинская и осетинская стороны заинтересованы в этом. Я могу заявить, если бы не активные поставки наступательных вооружений из Украины, то конфликта на Кавказе в таком масштабе не было бы», - сказал депутат ВР.

Он также заверил, что, несмотря на экономический кризис ВСК, вскоре выступит с отчетом в парламенте. По мнению В.КОНОВАЛЮКА, выводы комиссии должны подтолкнуть Генеральную прокуратуру Украины и СБУ для реагирования на выявленные нарушения в сфере торговли оружием.

По его словам, уже выявлены серьезные нарушения и злоупотребления руководителей разного уровня. В частности, созданная комиссией экспертная группа изучила цены на рынке в период поставок вооружения Грузии, и получила информацию о том, сколько средств потеряло государство.

Депутат также сообщил, что за последние 4 года Украина продала оружия на 2,5 млрд. дол., из них только 200 млн. дол. было направлено в бюджет. Причем на 300 млн. дол. было поставлено оружие Грузии.

В.КОНОВАЛЮК также отметил, что, кроме выявленных нарушений, комиссия внесет ряд предложений, которые усилят государственный контроль в сфере экспорта вооружений.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права.

26 сентября председатель ВСК В.КОНОВАЛЮК заявил, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.

8 октября В.КОНОВАЛЮК также заявил, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.

18 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что В.КОНОВАЛЮК игнорирует приглашения явиться в Генпрокуратуру с целью выяснения всех обстоятельств и предоставления материалов, которые, по заявлениям главы комиссии, находятся в его распоряжении.