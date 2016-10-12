На сегодняшний день нет никакой договоренности о встрече "нормандской четверки" – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопросы журналистов.

“На сегодня нет никакой договоренности, я подчеркиваю, никакой договоренности о встрече на высшем уровне в «нормандском формате»”, - сказал он.

По словам Климкина, уже обсуждаются различные опции, которые были привязаны к разным датам и городам.

“Это все зависит не от временных рамок. Это все зависит от того, сможем ли мы договориться о реальных результатах такой встречи. Если у нас нет реальных результатов, а реальный результат для нас, поскольку Россия пытается исказить всю логику Минска, согласовать «дорожную карту», в которой сводятся три ключевых направления”, - сказал Климкин.

По его словам, первое фундаментальное направление - это безопасность, второе - это логика шагов, которые нужны с точки зрения политики. И третье направление - освобождение заложников и политзаключенных.

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“Если такой «дорожной карты» нет, то у нас нет логики, как ее согласовывать, и предмета для такой встречи нет”, - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, на днях в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель на 19 октября пригласила лидеров стран «нормандского формата» на ужин.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу сказал, что подготовка встречи ведется, но дата не определена.

В то же время уже сегодня Песков заявил, что уровень готовности для встречи «нормандской четверки» пока не наступил.