В Раде создали спецгруппу для поиска лиц, которые имеют ключи доступа к е-декларированию

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня было принято на заседании комитета, во время которого не удалось окончательно выяснить, у кого именно находятся так называемые ключи доступа к системе.

Представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) утверждают, что эти коды они в конце августа передали Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, а в агентстве утверждают, что коды им не передавали и не имеют их.

Председатель комитета Егор Соболев предложил членам комитета создать соответствующую группу, в которую войдут как народные депутаты, так и представители общественности.

“Я предлагаю членам комитета создать следственную группу, которая поможет выяснить, у кого в руках коды в систему и кто действительно мешает ее работе”, - сказал Соболев.

В свою очередь член комитета Игорь Попов заметил, есть все признаки политического желания, чтобы «эта система рухнула. То не произойдет ли это по техническим вопросам».

Читайте такжеВ е-декларациях хотят скрыть данные чиновников о наличных, драгоценностях и подарках - Центр противодействия коррупцииПосле заседания комитета принять участие в такой следственной группе изъявили желание народные депутаты Виктор Чумак, Юрий Деревянко и Сергей Лещенко.

Также члены комитета решили подготовить письмо-разъяснение международных партнеров, дипломатических учреждений, в котором указали, какие процедуры и что происходит вокруг системы е-декларирования.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в НАБУ заявили, что требуют немедленно нормировать форму электронной декларации. В Бюро отметили, что будут иметь сомнительные перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров, если НАЗК не устранит разногласия между фактической формой е-декларации и утвержденной НАЗК в июне 2016 года.

Как отметили в НАБУ, эти разногласия ставят под сомнение легитимность заполненных деклараций, соответственно, становится невозможным доказать состав преступления по статье 366 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»).

Сегодня, 11 октября, премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести совещание с участием представителей правоохранительных органов по устранению недостатков в системе е-декларирования, которые касаются формы декларации.