Система е-декларирования после "ремонта" не принимает декларации - СМИ

В систему пришлось внести ряд изменений и исправлений, которые, в частности, коснулись взаимодействия системы е-декларирования с библиотеками электронных ключей, сообщает Ain.ua.

Отмечается, что все поданные с 15 августа декларации необходимо будет подать заново.

Читайте такжеНАПК приняло решение о запуске системы е-декларирования с 1 сентября

Согласно сообщению, теперь, теоретически, войти в систему, имея электронную цифровую подпись, выданную государственной фискальной службой, может любой гражданин Украины. Но по факту редакции издания не удалось пройти дальше стадии загрузки ЭЦП.

После авторизации отображается пустая страница.

Напомним, система электронного декларирования, которая должна быть введена в промышленную эксплуатацию в полночь 1 сентября, по состоянию на 7 утра оставалась доступной не для всех пользователей.

Кнопка "задекларируй" доступна на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, но браузер не позволял перейти к форме декларирования, предупреждая о проблемах с безопасностью, из-за чего начать декларирование на портале е-деклараций было невозможно.

Браузер предупреждал пользователя о возможной попытке кражи его персональных данных. В то же время, на части браузеров вход в систему возможен, сайт предлагает подать электронную подпись.

Однако Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Корчак Наталья не заметила проблем в системе и констатировала успешный запуск системы электронного декларирования активов чиновников, начиная с полуночи 1 сентября.