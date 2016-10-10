Мингарелли: для искоренения коррупции недостаточно только создавать антикоррупционные органы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил посол, Украиной были осуществлены первые шаги в достижении независимой и эффективной судебной системы.

Также он обратил внимание на борьбу с коррупцией и отметил создание таких новых органов, как Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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«Мы знаем, что эти органы имеют проблемы, и мы можем их обсудить, но все же новые институты были созданы, и новые законы, новая правовая база были введены в силу», - сказал Мингарелли.

«Но, как мы знаем, в антикоррупционном секторе новые институты и новые законы не являются достаточными. Существует третий фактор, который является очень важным: ментальность», - заявил Мингарелли.

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В этой связи он подчеркнул, что борьба с коррупцией это не вопрос месяцев и не вопрос нескольких лет, а вопрос десятков лет. «Борьба с коррупцией является бесконечной борьбой», - заявил Мингарелли.

Также он сказал, что правительство Украины прилагает значительные усилия, и ЕС готов в этом помогать.