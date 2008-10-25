Азаров: Тимошенко под давлением МВФ поступает с точностью до наоборот

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ считает нецелесообразным выполнение Украиной требований Международного валютного фонда, поскольку из-за этого ситуация в стране может только ухудшаться.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" .

«Наше правительство под давлением МВФ действует с точностью до наоборот. Нужно снижать налоги - оно их повышает, нужно смягчать фискальную политику там, где это возможно с точки зрения повышения спроса на внутреннем рынке, - оно ее ужесточает... И если мы сейчас пойдем на выполнение всех требований МВФ, то ситуация только ухудшится», — отметил Н.АЗАРОВ.

Поэтому, по его словам, следовать рекомендациям МВФ и получать от него кредит Украине сейчас нецелесообразно.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил: «Если бы Национальный банк изначально проводил более взвешенную и адекватную ситуации политику, а не сначала укреплял необоснованно курс (доллара), а затем допускал его обвалы, у нас не было бы таких проблем с поддержанием курса».

В то же время Н.АЗАРОВ выразил уверенность, что Национальный банк и сейчас может достаточно быстро снять панику на валютном рынке, действуя более решительно и оперативно.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство намерено получить от МВФ финансовую помощь для поддержки финансового сектора.