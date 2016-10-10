Франция хочет расследовать военные преступления в Сирии в Международном уголовном суде

После того, как соглашение о прекращении огня в Сирии в сентябре провалилось, российские и сирийские военные самолеты начали крупнейшую наступательную операцию в окруженных повстанцами районах в северной части города Алеппо. Битва в этом районе города может стать поворотным моментом в пятилетней войне в Сирии.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявляет о намерении расследования военных преступлений в Сирии в Международном уголовном суде.

«Эти бомбардировки — и я сказал это в Москве — являются военными преступлениями», — цитирует Эро агентство Reuters.

По его словам, к этим преступлениям причастны все стороны, «которые является соучастниками того, что происходит в Алеппо, в том числе российские лидеры».

«Мы должны связаться с прокурором Международного уголовного суда, чтобы выяснить, как мы можем начать эти расследования», — подчеркнул Эро.

Издание напоминает, что секретарь Государственного департамента США Джон Керри на прошлой неделе призвал к проведению расследования военных преступлений в Сирии. Пока не ясно, каким образом Международный уголовный суд может начать производство, потому что суд не имеет правовых оснований на исследования преступлений в Сирии, потому что эта страна не признала юрисдикцию Международного уголовного суда.

Очевидным представляется то, что единственным путем в этом деле может быть обращение Совета безопасности ООН и Международного уголовного суда, но Совбез ООН зашел в тупик относительно ситуации в Сирии. Ранее российская делегация ветировал французскую резолюцию в мае 2014 года, которая предусматривала передачу рассмотрения ситуации в Сирии Международному уголовному суду.

Эро также сказал, что французское правительство будет добиваться отдельных санкций против сирийского режима в рамках Организации Объединенных Наций, как только ООН и Организация по запрещению химического оружия 21 октября представят совместное расследование относительно применения химического оружия.

Западные дипломаты сообщают, что расследование определило две сирийские воздушные эскадрильи и еще два военных подразделения, которых считают ответственными за применение газообразного хлора против гражданских.

«Мы не соглашаемся с тем, что Россия делает в Сирии, бомбардируя Алеппо. Франция как никогда ранее настроена спасти население Алеппо», — подчеркнул Эро.

«Если президент (Франсуа Олланд) решит (встретиться с Путиным), эта встреча не коснется обмена любезностями», — подчеркнул Эро.

Президенты Франции и РФ могут встретиться 19 октября.