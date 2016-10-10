Путин по-прежнему планирует ехать к Олланду, который не жаждет его видеть

Как передает Reuters, об этом сегодня заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж продолжается", - сказал он журналистам.

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Ранее Олланд резко осудил российскую поддержку авиаударов в Сирии. А отвечая на вопрос о журналиста о предстоящей встрече с Путиным в ходе его визита 19 октября, заявил, что пока еще не решил для себя этот вопрос, хотя, вероятнее всего, и встретится с ним.

"Я сам задаю себе этот вопрос. Будет ли это полезно? Необходимо ли это?", - заявил французский президент.

Встречу Путина и Олланда анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что визит российского президента в Париж будет иметь особое значение, поскольку с Олландом будут обсуждаться не только российско-французские отношения, но и урегулирование конфликтов в Сирии и Украине.