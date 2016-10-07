Керри призвал расследовать удары России и армии Асада как военные преступления

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Reuters.

В качестве примера госсекретарь назвал удары по больницам, которые, по его словам, наносят Москва и Дамаск.

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"Прошлой ночью, сирийский режим атаковал еще одну больницу, 20 человек были убиты и 100 человек получили ранения. Россия и поддерживаемый ею режим (Асада) обязаны миру больше, чем объяснения о том, почему они продолжают атаковать больницы и медицинские учреждения, детей и женщин", - сообщил журналистам Керри перед началом встречи с министром иностранных дел Франции.

Как сообщал УНИАН, СМИ узнали, что правительство Германии рассматривает возможность введения новых санкций Евросоюза против России в ответ на действия последней в Сирии. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает несправедливым введение санкций против РФ из-за Украины и возможное их введение из-за Сирии. Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.