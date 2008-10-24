Ляпина думает, что поймала Тимошенко за руку на воровстве идеи у Яценюка

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА спорят, кто является автором предложения о создании рабочей группы по доработке антикризисного законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам: «Это мое предложение как премьер-министра - на базе правительственного законопроекта об антикризисных действиях создать специальную парламентско-правительственную рабочую группу и на базе всех предложений на вторник выйти с одним законопроектом».

«Это мое предложение, и я его огласила сегодня на Согласительном совете», - еще раз подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, фракция БЮТ выступает за принятие сначала антикризисных законопроектов, а уже потом следует «заниматься такой деструктивной работой как организовывать проведение досрочных выборов в парламент».

Премьер заверила, что она отошла «от всех политических противостояний и от всего политического интриганства, которое сегодня демонстрирует украинский политикум». «Я не хочу принимать в этом участие», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила: «Правительство отошло от любого политиканства, которое навязывают сегодня определенные фракции в парламенте, и занимается исключительно делами».

В свою очередь К.ЛЯПИНА заявила журналистам сразу после общения представителей СМИ с Ю.ТИМОШЕНКО, что идея о создании рабочей группы не принадлежит премьеру.

«Я была на совещании (речь идет о Согласительном совете – УНИАН), и это идея председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА, который предложил таким образом выйти из системного противостояния, когда каждый защищает свой законопроект (речь идет о шести законопроектах об антикризисных мероприятиях – УНИАН)», - сказала депутат.

К.ЛЯПИНА сказала, что имеет «пессимистические ожидания» результатов работы этой рабочей группы, поскольку БЮТ занимает позицию: «либо по-нашему, либо – никак».

Она добавила, что фракция НУ-НС готова рассматривать антикризисные предложения правительства, но и правительство должно быть готово рассматривать предложение о финансировании досрочных выборов в парламент.