Кто ответит за кровавую катастрофу малазийского Боинга - рассказывает программа "Гроші"

Это на весь мир объявила международная следственная комиссия под председательством Нидерландов.

Читайте такжеМИД России заявило послу Нидерландов о "неудовлетворительных" результатах расследования катастрофы MH17

Сбитый боевиками Боинг 777 малайзийских авиалиний стал непреодолимым обстоятельством для всех европейских стран признать кремлевскую агрессию, но сам Кремль свою вину пока не признает.

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Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды возмущены реакцией России на результаты, которые были обнародованы Совместной следственной группы по расследованию катастрофы "Боинга" рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", вызвали российского посла.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.

Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.

Министерство иностранных дел РФ и Министерство обороны РФ поставили под сомнение профессионализм и независимость результатов расследования.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.