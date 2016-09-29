Песков не увидел доказательств вины России в докладе Нидерландов о катастрофе MH17

Об этом Песков заявил в эфире BBC, отвечая на вопрос – принимает ли Россия выводы расследователей.

"Нечего принимать и отрицать. Это предварительное расследование. Нам по-прежнему нужно продолжать расследование. Мы не видели никаких доказательств", - сказал пресс-секретарь российского президента.

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Песков считает, что в докладе по катастрофе МН17 много противоречий и непроясненных верей. Он отметил, что это предварительные результаты расследования и призвал дождать окончательных результатов, которые должны быть обнародованы в 2018 году.

Также Песков заявил, что Россия по-прежнему отрицает наличие российских военных и российского оружия на Донбассе.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, почему Россия обнародовала «первичные показания» радаров через два года после катастрофы малайзийского «Боинга» рейса МН17 на оккупированной части Донецкой области.

Песков отметил, что дело о крушении малайзийского «Боинга» обрамленная «огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информации» и сопровождается укрытием и отказом ряда стран предоставить «целые массивы информации, данные радаров».

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

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Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.