Даже не покраснели: Москва предсказуемо назвала доклад по сбитому "Боингу" политически мотивированным

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

"Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы "Боинга" не меняется. Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?" - выразила она прокремлевскую позицию.

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Захарова сетует, что Россия изначально предлагала работать совместно и опираться только на факты, вместо этого международные следователи якобы отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе.

Захарова убеждена, что Россия "фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные", при этом она назвала Украину "заинтересованной стороной".

Согласно отчету первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), зенитно-ракетная установка "Бук" прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ.