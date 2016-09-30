Нидерланды вызвали "на ковер" посла России из-за критики следствия по MH17
Нидерланды возмущены реакцией России на результаты, которые были обнародованы Совместной следственной группой по расследованию катастрофы «Боинга» рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», вызвали российского посла.
Как сообщают нидерландские СМИ, из-за критики Россией результатов расследования, министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс утром в пятницу вызвал посла России в Нидерландах Александра Шульгина.
«Вместо того, чтобы чернить результаты расследования и сеять сомнения, и приняв во внимание убедительные доказательства, Россия должна уважать представленные результаты», – сказал Кундерс.
Он призвал Россию продолжать полностью сотрудничать со следствием и дальнейшим судебным преследованием, как об этом говорится в Резолюции 2166 Совета Безопасности ООН.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.
Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.
Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.