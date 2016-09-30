Нидерланды вызвали "на ковер" посла России из-за критики следствия по MH17

Как сообщают нидерландские СМИ, из-за критики Россией результатов расследования, министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс утром в пятницу вызвал посла России в Нидерландах Александра Шульгина.

«Вместо того, чтобы чернить результаты расследования и сеять сомнения, и приняв во внимание убедительные доказательства, Россия должна уважать представленные результаты», – сказал Кундерс.

Он призвал Россию продолжать полностью сотрудничать со следствием и дальнейшим судебным преследованием, как об этом говорится в Резолюции 2166 Совета Безопасности ООН.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.

Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.