СНБО заставит Ющенко возобновить работу Верховной Рады?

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны может принять решение о необходимости возобновления работы Верховной Рады для внесения изменений в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ в интервью журналистам перед началом заседания СНБО.

Он подтвердил, что в ходе заседания будет обсуждаться вопрос, связанный с финансированием избирательной кампании.

С.ГАВРИШ напомнил, что правительство категорически отказывается выделять средства из резервного фонда. Поэтому он не исключает, что сегодня на заседании СНБО будет принято обращение к парламенту о необходимости провести заседание и принять соответствующие изменения в бюджет.

При этом он не исключил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО может издать указ, который позволит проведение такого пленарного заседания.

Кроме того, С.ГАВРИШ не исключил, что Президент может подписать новый указ об объявлении досрочных выборов с тем, чтобы изменить их дату. В то же время, он не уточнил, о какой дате может идти речь.

Комментируя предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о создании в парламенте новой коалиции, С.ГАВРИШ назвал это «попыткой предложить очередной сценарий, шоу». Он считает, что такое развитие событий является нереальным, поскольку против досрочных выборов сегодня выступает только БЮТ.

По словам С.ГАВРИША, для того чтобы образовать новую коалицию, нужен консенсус всех политических сил.