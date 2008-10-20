В ПР увидели, что Тимошенко «держится за кресло, как пьяный за столб»

В Партии регионов расценивают призыв премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к объединению как попытку снять с себя ответственность за банкротство страны.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

В документе отмечается, что “еще в июле Партия регионов подала правительству ТИМОШЕНКО план вывода страны из кризиса, признаки которого были четко видны уже тогда”.

“Оппозиционное правительство требовало, чтобы ТИМОШЕНКО прекратила популистскую политику, потому что это приведет к банкротству экономики”, - отмечают авторы заявления и добавляют: “Мы настаивали на том, что правительство должно немедленно принять меры, создать стабилизационный фонд и защитить граждан от тех вызовов, перед которыми поставил государство непрофессионализм популистской команды и перед которыми Украина окажется осенью”.

“Однако, - говорится в заявлении, - со стороны ТИМОШЕНКО не было не только никакого реагирования на требования оппозиции. Более того, Юлия ТИМОШЕНКО все время убаюкивала общество своими заверениями в том, что экономика в «абсолютно прекрасном состоянии», что «у нас увеличиваются зарплаты, растет производство, преодолена инфляция»”.

“Вместо этого за окном премьерского кабинета жизнь показывала совсем другую картину – цены непомерно росли на все без исключения товары и услуги, на лекарства, на энергоносители. Стали останавливаться производства и расти безработица. Плюс ко всему людей дважды обокрала власть, спекулируя валютой, а сейчас и вообще, прекратив выдавать деньги с депозитных счетов населения”, - констатируют в Партии регионов.

По их словам, “даже такая картина не помешала ТИМОШЕНКО еще в прошлый четверг заверять граждан, что «в Украине кризиса нет»”.

“Прозрела Юлия ТИМОШЕНКО через два дня после своего заявления, в воскресенье, поскольку поняла, что нужно срочно списать на кого-то провалы ее правительства. Верная своему стилю, она и здесь попробовала переложить ответственность на другие плечи – и поставила всех перед фактом: собираю лидеров у себя в понедельник – будем объединяться для спасения Украины, объявила Юлия ТИМОШЕНКО. При этом она не подала ни одного плана, программы спасения Украины. Единственный ее план – ТИМОШЕНКО у власти. Больше рецептов на преодоление кризиса у Юлии Владимировны нет”, - считают в Партии регионов.

“Снять с себя ответственность за банкротство страны, к которому привела политика популизма, – вот главная и единственная цель призыва ТИМОШЕНКО к объединению. Как сказал в свое время один итальянский политик, «держится за премьерское кресло, как пьяный за столб»”, - говорится в заявлении.