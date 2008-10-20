Тимошенко готова сдать нескольких министров в обмен на мегакоалицию в ВР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны предложит создание «мегакоалиции» в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня обязательно примет участие в заседании СНБО и будет «предлагать проект полной консолидации политикума, полной консолидации парламента в мегакоалиции, и если нужно, то ротацию определенных министров в правительстве для того, чтобы эта коалиция действительно чувствовала и работу правительства, и совместную ответственность за все действия».

Она отметила, что это будет «прекрасный повод» высказаться по данному вопросу.