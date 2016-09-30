Меркель напомнила Путину о Минских соглашениях

Канцлер, по словам представителя немецкого правительства, также призвала российского руководителя продолжить выполнение Минских договоренностей, передает Радио Свобода.

В Кремле, со своей стороны, в сообщении об этом же разговоре заявили, что в ее ходе Путин "выразил надежду, что украинская сторона ... воздержится от вооруженных провокаций в зоне конфликта и пойдет наконец на реальные шаги к выполнению ее политических обязательств".

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Кроме того, в ходе разговора был "согласован график дальнейших контактов в "нормандском формате" на различных уровнях", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Украине и на Западе обращают внимание, что в то время как Киев идет по пути выполнения Минских договоренностей, Россия и поддерживаемые ею боевики на Донбассе практически не выполняют своих обязательств. В первую очередь это касается обязательств по безопасности: вывод с территории Украины российских войск и наемников и военной техники и разоружение местных незаконных вооруженных формирований, создание на неподконтрольном Киеву участке украинско-российской границы зоны безопасности мониторингу и верификации ОБСЕ и тому подобное. Также невыполненным обязательством является освобождение заложников и незаконно удерживаемых лиц.