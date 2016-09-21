Олланд: Франция и Германия работают над новой встречей "нормандской четверки"

Об этом во вторник, 20 сентября, заявил президент Франции Франсуа Олланд на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает Deutsche Welle.

"Мы с канцлером Германии Ангелой Меркель взяли на себя инициативу в ближайшие недели, чтобы привести в действие Минские соглашения", - подчеркнул Олланд.

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Президент Франции отметил, что невыполнение Минских соглашений грозит обострением конфликта в Украине, или "даже может привести к возобновлению войны".

Напомним, 14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что главы МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.

15 сентября в Кремле заявили, что встреча в «нормандском формате» на высшем уровне может состояться лишь тогда, когда будут «реальные вопросы» для обсуждения.