Тимошенко предлагает новую коалицию и правительство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает создать коалицию из всех фракций парламента и переформатировать под нею Кабинет министров.

Об этом она сказала в телеобращении к народу сегодня.

«На базе такой коалиции я предлагаю срочно переформировать Кабмин и создать правительство защиты Украины от мирового финансового кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что такое правительство должно иметь возможность моментально реагировать на все внешние и внутренние вызовы, возникающие в результате кризиса.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что при создании такой коалиции фракции должны выдвинуть для работы в правительстве свои лучшие кадры, в том числе и на «президентские» должности.

Премьер-министр призвала лидеров фракций парламента собраться завтра в 12.00 в Верховной Раде для обсуждения этого вопроса.

Премьер-министр также заявила о выходе БЮТ из политического противостояния.

«Мы выходим из политического противостояния в одностороннем порядке и наша команда не будет реагировать на любую политическую агрессию», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что на сегодняшний день необходимо сконцентрировать все силы для того, чтобы противостоят угрозам, возникшим в результате мирового финансового кризиса.

При этом она сказала, что если политические силы будут продолжать заниматься «критиканством и политиканством» на фоне кризиса, «тогда наша команда будет самостоятельно противостоять кризису и защищать людей».