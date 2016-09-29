Завтра Порошенко осуществит визит в Израиль для участия в церемонии захоронения Переса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

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Как отмечается в сообщении, лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент Израиля Перес был "добрым другом".

Он умер в ночь на 28 сентября на 94-м году жизни.

Как сообщал УНИАН, президент Израиля Реувен Ривлин был вынужден прервать визит в Украину в связи со смертью Переса. Предполагалось, что визит продлится до 30 сентября, в ходе которого Ривлин планировал посетить Одессу и принять участие в мероприятиях к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве.