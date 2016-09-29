Сегодня отмечается 75-я годовщина трагедии Бабьего Яра

В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек, уничтоженных в Бабьем Яру. В 1941-1943 годах в Бабьем Яру были расстреляны 621 член ОУН, в том числе украинская поэтесса Елена Телига вместе с мужем.

В четверг, 29 сентября, в 19:00 президент Петр Порошенко примет участие в мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые будут проводиться в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", сообщается на сайте главы государства.

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29 сентября, президент Германии Йоахим Гаук выступит в Киеве во время официальных мероприятий к 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне подчеркнул, что Бабий Яр является символом всех страданий, несправедливости и варварства, которые принес Европе национал-социализм.

"В эти дни мы в 75-й раз чтим память жертв бойни в Бабьем Яру. В Бабьем Яру немецкие оккупанты, которые заняли Киев, только через несколько месяцев после нападения на Советский Союз убили большую часть евреев, проживавших в городе. Здесь, в Бабьем Яру, за 48 часов были жестоко убиты свыше тридцати трех тысяч невинных детей, женщин и мужчин. Здесь, в Бабьем Яру состоялось ужасное начало Холокоста, истребительного похода против евреев Европы. Здесь, в Бабьем Яру, до окончания немецкой оккупации в 1943 году, были казнены десятки тысяч военнопленных и гражданских, здесь украинцы, русские, белорусы и многие другие народы должны были отдать свои жизни", - заявил Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, в честь годовщины Украину посетил президент Израиля Реувен Ривлин. Он выступил в Верховной Раде и планировал принять участие в мероприятиях к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра, но был вынужден прервать визит в Украину в связи со смертью Шимона Переса.

Как сообщает сайт Киевской администрации, в Киеве уже начался ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию трагедии всего человечества - расстрелов в Бабьем Яру. В столице пройдут педагогико-практические конференции, выставки, семинары, кинопоказы, спектакли.

До 27 ноября в Музее истории Киева проходит выставка "Бабий Яр - память на фоне истории". Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, в основу экспозиции положены фондовые коллекции Мемориального комплекса с привлечением материалов Отраслевого государственного архива СБУ, Государственного архива Киевской области.