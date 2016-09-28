Умер бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес

Один из отцов-основателей Израиля, последний из поколения политиков, которые застали провозглашение независимости в 1948 году, Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет.

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Источники в окружении политика сообщали, что его состояние резко ухудшилось на этой неделе - после перенесенного в этом месяце инсульта. 13 сентября он был доставлен в больницу недалеко от Тель-Авива. С этого момента Перес находился в состоянии искусственной комы, и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Русская служба ВВС.

По словам врача Переса, он ушел без страданий.

Шимон Перес занимал почти все главные государственные посты в Израиле: отработал два срока на посту премьер-министра, несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства. С 2007 по 2014 год Перес занимал пост президента страны.

В 1994 году он был удостоен Нобелевской премии мира - вместе с премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом - за роль в мирных переговорах в Осло, которые положили начало процессу передачи власти гражданской власти Палестинской автономии.

Его сын Хеми, прощаясь с отцом, напомнил его известное выражение: "Ты настолько велик, как цель, к которой ты идешь".