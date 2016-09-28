Выводы по катастрофе МН17 стали очередным шагом к окончательному приговору Путину - Яценюк

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Последние выводы международной группы следователей о том, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой из российского ПЗРК "Бук" с поля в контролируемом Кремлем Первомайске - с установки, которая была привезена с территории Российской Федерации, а затем вернулась на территорию России, - это очередной шаг к окончательному приговору Владимиру Путину и его режиму военных преступников. Не сомневаюсь, что Кремль неизбежно понесет ответственность за это ужасное преступление и за сотни других международных преступлений и десятки тысяч убитых украинцев", - отметил Яценюк.

Он также подчеркнул, что санкции против России должны быть не только продолжены, но и расширены и усилены. Это также должна сделать и Украина.

"Преступления против человечества не знают сроков давности. Преступления против человечества не могут остаться безнаказанными в XXI веке", - подытожил Яценюк.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.

Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.