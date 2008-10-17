Совет судей взбунтовался против Ющенко

Члены Совета судей подтверждают назначение Инны ОТРОШ на должность председателя Печерского районного суда Киева вместо Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО.

В частности, председатель Апелляционного суда Харьковской области Михаил БОРОДИН в интервью УНИАН сказал, что на сегодняшнем заседании Совета судей было принято решение сменить руководителя Печерского райсуда.

Новым председателем, по его словам, была назначена И.ОТРОШ. Это решение поддержали 39 членов Совета судей, 4 – воздержались, 5 – против, информировал М.БОРОДИН.

Как сообщалось, согласно указам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 15 октября, И.ОТРОШ была освобождена от должности председателя Печерского районного суда Киева, а В.КОЛЕСНИЧЕНКО восстановлен на этой должности.

В то же время народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ сообщил 16 октября, что Окружной административный суд Киева приостановил действие указа Президента об освобождении И.ОТРОШ от должности председателя Печерского райсуда.

При этом, как заявил советник премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, бывший член Высшего совета юстиции Александр ЗАДОРОЖНИЙ, на сегодня председателей судов назначает Совет судей.

Он напомнил, что 16 мая 2007 года Конституционный Суд признал неконституционным положение части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины", в соответствии с которым председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины. После этого было принято постановление Верховной Рады Украины “О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей”, где это поручалось Высшему совету юстиции. Однако это постановление было обжаловано, и суд остановил его действие, отметил А.ЗАДОРОЖНИЙ.

Поэтому, по его словам, Совет судей до окончательного урегулирования этого вопроса установил порядок назначения судей на административные должности в судах общей юрисдикции и освобождения от этих должностей, согласно которому он сам назначает судей на эти должности.

Фактически Совет судей пошел вопреки двум указам Виктора Ющенко: об освобождении И.ОТРОШ от должности руководителя Печерского суда и восстановлении в этой должности КОЛЕСНИЧЕНКО. Впрочем, вчера БЮТ сообщил, что Окружной административный суд города Киева приостановил действие указа Президентаоб освобождении от должности председателя Печерского суда столицы Инны ОТРОШ, то есть указы на данный момент, очевидно, не могут считаться действующими.