Под указами о смене главы Печерского суда стоит подпись Ющенко
Оба документа датированы 15 октября
|Инна ОТРОШ
Напомним, что апогеем противостояния в ситуации с увольнением КОЛЕСНИЧЕНКО и назначением ОТРОШ на “спорную” должность (март-июнь 2007 года) стал “скандал вокруг печати” Печерского суда и “побочные” эффекты вроде избиения помощницы Инны ОТРОШ, захвата Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов и насильственного перехода из рук в руки служебных кабинетов.
Приводим тексты указов Президента: О возобновлении действия некоторых Указов Президента Украины
В связи с завершением проверок обстоятельств перевода В.Колесниченко на работу в должности судьи Печерского районного суда города Киева и назначения его председателем этого суда постановляю:
1. Возобновить действие:
Указа Президента Украины от 15 июня 2005 года № 950 «О переводе судьи Колесниченко В.М.»;
Указа Президента Украины от 21 июня 2005 года № 977 «О назначении председателя местного общего суда».
В связи с этим отменить:
Указ Президента Украины от 30 марта 2007 года № 253 «Об отмене Указа Президента Украины от 21 июня 2005 года № 977»;
Указ Президента Украины от 5 апреля 2007 года № 278 «Об отмене Указа Президента Украины от 15 июня 2005 года № 950».
2. Этот Указ вступает со дня его опубликования.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО
15 октября 2008 года
О признании таким, что потерял силу, Указа Президента Украины от 24 апреля 2007 года № 338 В связи с завершением проверок обстоятельств перевода Колесниченко в.М. на работу в должности судьи Печерского районного суда города Киева и назначения его председателем этого суда, возобновлением действия Указов Президента Украины от 15 июня 2005 года № 950 «О переводе судьи Колесниченко В.М.» и от 21 июня 2005 года № 977 «О назначении председателя местного общего суда» постановляю:
1. Признать таким, что потерял действие, Указ Президента Украины от 24 апреля 2007 года № 338 «О назначении председателя местного общего суда».
2. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО
15 октября 2008 года