Под указами о смене главы Печерского суда стоит подпись Ющенко

На официальном сайте Виктора ЮЩЕНКО появились два указа: “О возобновлении действия некоторых Указов Президента Украины” за номером 932/2008, и “О признании таким, что потерял действие, Указа Президента Украины от 24 апреля 2007 года № 338”, номер документа - 933/2008. Речь идет о возвращении на должность председателя Печерского районного суда Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО и об отмене указа Ющенко от 24 апреля 2007 года, которым он назначал Инну ОТРОШ главой Печерского суда столицы. Оба указа датированы 15-м октября 2008 года.

Напомним, что апогеем противостояния в ситуации с увольнением КОЛЕСНИЧЕНКО и назначением ОТРОШ на “спорную” должность (март-июнь 2007 года) стал “скандал вокруг печати” Печерского суда и “побочные” эффекты вроде избиения помощницы Инны ОТРОШ, захвата Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов и насильственного перехода из рук в руки служебных кабинетов.

Приводим тексты указов Президента: О возобновлении действия некоторых Указов Президента Украины

В связи с завершением проверок обстоятельств перевода В.Колесниченко на работу в должности судьи Печерского районного суда города Киева и назначения его председателем этого суда постановляю:

1. Возобновить действие:

Указа Президента Украины от 15 июня 2005 года № 950 «О переводе судьи Колесниченко В.М.»;

Указа Президента Украины от 21 июня 2005 года № 977 «О назначении председателя местного общего суда».

В связи с этим отменить:

Указ Президента Украины от 30 марта 2007 года № 253 «Об отмене Указа Президента Украины от 21 июня 2005 года № 977»;

Указ Президента Украины от 5 апреля 2007 года № 278 «Об отмене Указа Президента Украины от 15 июня 2005 года № 950».

2. Этот Указ вступает со дня его опубликования.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

15 октября 2008 года

О признании таким, что потерял силу, Указа Президента Украины от 24 апреля 2007 года № 338 В связи с завершением проверок обстоятельств перевода Колесниченко в.М. на работу в должности судьи Печерского районного суда города Киева и назначения его председателем этого суда, возобновлением действия Указов Президента Украины от 15 июня 2005 года № 950 «О переводе судьи Колесниченко В.М.» и от 21 июня 2005 года № 977 «О назначении председателя местного общего суда» постановляю:

1. Признать таким, что потерял действие, Указ Президента Украины от 24 апреля 2007 года № 338 «О назначении председателя местного общего суда».

2. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

15 октября 2008 года