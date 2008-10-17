Онищук объясняет, что Верховная Рада не полномочна, но возможны варианты

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что в случае издания Президентом указа о досрочных выборах полномочия Верховной Рады прекращаются.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ-Украина», опубликованном в сегодняшнем номере (№ 186 от 17 октября 2008 года).

«Статья 90 Конституции говорит, что в случае издания указа Президента полномочия парламента прекращаются. Это означает, что страна, в нашем случае в течение 60 дней, живет без единого законодательного органа. Я полагаю, что парламент может принимать акты, депутаты могут проводить голосования, что-то принимать, но эти акты не будут иметь правовых последствий, если не будут подписаны главой государства», - сказал Н.ОНИЩУК.

В тоже время, по его мнению, при определенных условиях парламент может рассмотреть законопроект о внесении изменений в бюджет на 2008 год для финансирования избирательной кампании. «Казуальное юридическое решение может быть найдено. Были бы политическая воля и консенсус парламента и Президента», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 16 октября одобрил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Изменения в бюджет предусматривают выделение средств на проведение избирательной кампании, а также на финансовую поддержку НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда.