Янукович надеется, что БЮТ больше никогда не пройдет во власть

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что возглавляемая им партия получит не менее 226 депутатских мандатов на досрочных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на 19-й конференции в Донецкой областной организации Партии регионов.

Он подчеркнул, что «есть серьезный шанс сформировать парламентское большинство самостоятельно».

По его словам, это бы дало возможность не опасаться распада коалиции.

Он подчеркнул, что не исключает возможности, что БЮТ будет блокировать трибуну парламента, чтобы не было возможности принять изменения в бюджет, а также не исключает возможности того, что правительство может не внести на рассмотрение парламента изменения в бюджет в части финансирования выборов.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО и БЮТ «меняют свои решения пять раз на день» и поэтому сегодняшние решения правительства еще не означают, что БЮТ не будет препятствовать принятию парламентом решения о внесении изменений в бюджет.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, что «БЮТ не пройдет больше никогда во власть и это будет справедливо».