Аваков об убийстве патрульных в Днепре: преступность бросила вызов руководству страны и силовому блоку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время награждения водителя маршрутки Валерия Тимонина, пытавшегося остановить убийцу полицейских в Днепре.

«Сегодня непростой день, он был непростой вчера, он непростой сегодня. Момент для всей полиции Украины трагический, для молодой патрульной полиции это очень серьезное испытание, и я хочу сказать, что все руководство страны и силового блока понимает всю глубину того вызова, который нам бросила преступность», - заявил он.

По словам Авакова, «мы должны на этот вызов ответить четкой и ясной позицией – борьба с преступностью это один из приоритетов у нас сегодня». «К сожалению, мы живем сегодня в такое время – непростое, сложное во всех смыслах», - добавил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив поддельный паспорт.

В Днепре понедельник, 26 сентябре, по решению горсовета, объявлен днем траура по погибшим полицейским.