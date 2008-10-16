Янукович готовится выгребать после Тимошенко

Лидер партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что досрочные парламентские выборы состоятся.

Об этом он заявил в прямом эфире ТРК «Первый муниципальный канал» в Донецке.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что страна находится в кризисном состоянии, выйти из которого можно только путем выборов. По его словам, в парламенте нет коалиции, а правительство «фактически не работает и делает все, чтобы любой ценой удержать власть».

Он подчеркнул, что правительство «по большому счету уже сидит на чемоданах».

На вопрос, с чем Партия регионов пойдет на досрочные выборы, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Мы на выборы будет идти с открытым лицом, с правдой».

По его мнению, Партии регионов «в очередной раз придется спасать страну, потому что ситуация критическая».

«Нам придется в очень сложной ситуации, как говорят, выгребать», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Пик этого кризиса еще не настал, к сожалению», – добавил он.

При этом лидер «регионалов» отметил, что не надо надеяться, что на предстоящих выборах «мы просто так победим».

«Нам власть нужна не для того, чтобы сидеть и красоваться во властных креслах, нам нужна власть для того, чтобы прекратить тот хаос, который есть в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, высказав уверенность в том, что «(мы) победим Ю.ТИМОШЕНКО, победит украинский народ».