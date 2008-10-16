Янукович проведет тест на избирателях

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ будет принимать участие в президентских выборах в случае значительной поддержки Партии регионов на внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире донецкого ТРК «Первый муниципальный канал».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: «Многое покажут эти парламентские выборы».

«Если я увижу поддержку украинского народа и она будет такой существенной, думаю, что партия примет решение и поддержит мою кандидатуру», - сказал он.