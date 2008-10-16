Янукович проведет тест на избирателях
13:39, 16 октября 2008Политика
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Выборы покажут, кто идет
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ будет принимать участие в президентских выборах в случае значительной поддержки Партии регионов на внеочередных парламентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире донецкого ТРК «Первый муниципальный канал».
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: «Многое покажут эти парламентские выборы».
«Если я увижу поддержку украинского народа и она будет такой существенной, думаю, что партия примет решение и поддержит мою кандидатуру», - сказал он.
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