Ночью в ДТП погиб депутат Киевсовета

Сидоров входил во фракцию Блока Литвина

Ночью в результате дорожно-транспортного происшествия погиб депутат Киевсовета от фракции Блока Литвина Андрей СИДОРОВ. Об этом сообщил сегодня журналистам перед началом сессии заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ. «Ночью в результате ДТП погиб СИДОРОВ Андрей Викторович», - сообщил О.ДОВГИЙ. А.СИДОРОВ был заместителем председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. А.СИДОРОВУ было 34 года. Депутаты в сессионном зале почтили память погибшего минутой молчания.

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