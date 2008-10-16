Ночью в ДТП погиб депутат Киевсовета
10:33, 16 октября 2008Политика
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Сидоров входил во фракцию Блока Литвина
Ночью в результате дорожно-транспортного происшествия погиб депутат Киевсовета от фракции Блока Литвина Андрей СИДОРОВ.
Об этом сообщил сегодня журналистам перед началом сессии заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.
«Ночью в результате ДТП погиб СИДОРОВ Андрей Викторович», - сообщил О.ДОВГИЙ.
А.СИДОРОВ был заместителем председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
А.СИДОРОВУ было 34 года.
Депутаты в сессионном зале почтили память погибшего минутой молчания.
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