В АУБ позитивно оценивают действия Нацбанка

В Ассоциации украинских банков позитивно оценивают последние действия Национального банка Украины, в частности, принятие постановления № 319 о запрете досрочного расторжения договоров по вкладам банковских депозитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент АУБ Александр СУГОНЯКО вчера на пресс-конференции в Киеве.

"Это постановление дает временной ресурс для власти, чтобы принять необходимые меры. Все страны принимают, а у нас никак не могут выработать меры, чтобы минимизировать последствия кризиса", - сказал А.СУГОНЯКО.

По его мнению, введение Нацбанком моратория на выдачу депозитов является своевременным и оперативным решением.

Как сообщалось, НБУ своим постановлением №319 запретил с 13 октября досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. По данным Нацбанка, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн., или 2,7% от суммы срочных банковских вкладов.

Этим документом НБУ также ввел пятипроцентную маржу между курсом покупки-продажи валюты на наличном рынке.

Постановлением № 319 также предусмотрено, что с 13 октября 2008 года банки обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату.