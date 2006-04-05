Лазаренко и Тимошенко взяли Днепропетровск

По предварительным итогам обработки общего количества протоколов с результатами голосования на 442 избирательных участках в состав Днепропетровского городского совета вошли представители восьми политических партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске сообщила журналистам председатель городской территориальной избирательной комиссии Наталия ГУСАРЕВИЧ.

По ее словам, Партию регионов в горсовете будут представлять 45 депутатов, Блок Юлии Тимошенко – 21, Блок Лазаренко – 17, Блок Наталии Витренко „Народная оппозиция” – 9, партию „Народный Союз Наша Украина” – 8, партию „Вече” – 7, Коммунистическую партию Украины – 7, “Оппозиционный блок НЕ ТАК!” – 6 депутатов.

Общее количество новоизбранного Днепропетровского горсовета - 120 человек.

Председатель Днепропетровского гортеризбиркома объяснила, что затягивание с обнародованием окончательных данных результатов выборов вызвано необходимостью пересчета голосов на 12 избирательных участках Ленинского и Самарского районов областного центра. По словам Н.ГУСАРЕВИЧ, из-за несоответствия протоколов, городская ТИК также признала недействительными выборы в Днепропетровский городской совет на избирательном участке №104 Октябрьского района.

В выборах депутатов городского совета Днепропетровска приняли участие свыше 513 тыс. избирателей из около 850 тыс., внесенных в избирательные списки.