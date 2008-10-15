На Новомосковском полигоне продолжается «Решительное действие»

На Новомосковском общевойсковом полигоне в Днепропетровской области продолжаются масштабные командно-штабные учения «Решительное действие – 2008».

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в ходе учений отрабатываются совместные действия механизированных и парашютно-десантных подразделений Сухопутных войск, а также авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических частей Воздушных сил ВС Украины.

Важные задачи во время “Решительного действия – 2008” возлагаются на военную авиацию. В соответствии с замыслом учений, авиация Воздушных сил ВСУ с целью выявления условных незаконных вооруженных формирований выполняет задачу по воздушной разведке, осуществляет авиационную поддержку действий частей и подразделений Сухопутных войск, выполняет тактические бомбометания по условному противнику и обеспечивает десантирование с воздуха парашютно-десантных подразделений.

В общей сложности в “Решительном действии – 2008” задействовано свыше 4 тыс. 500 военнослужащих и около 1 тысячи единиц вооружения и военной техники.