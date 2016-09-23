Водитель Вилкула обратился к правоохранителям из-за повреждения автомобиля Парасюком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«В данном случае, насколько мне известно, в правоохранительные органы обратился водитель. И в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, данное заявление будет обработано и принято соответствующее процессуальное решение», - сказал Сторожук.

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Как сообщалось, 22 сентября около 22.00 в помещении телеканала на улице Дегтяревской в Киеве произошла драка между депутатами Парасюком и Вилкулом. Позже Парасюк повредил автомобиль, которым пользуется Вилкул.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ из-за драки депутатов.