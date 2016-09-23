Полиция взялась расследовать драку Парасюка с Вилкулом
Полиция открыла уголовное производство из-за инцидента с участием внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка и депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула в помещении телеканала "112 Украина".
Отмечается, происшествие случилось вчера вечером в Шевченковском районе Киева в помещении телеканала на улице Дегтяревской.
Сообщение о драке поступило в дежурную часть Главного управления полиции в Киеве в 22:10.
По вызову выехало руководство Шевченковского управления полиции и следственно-оперативная группа.
Читайте такжеКандидаты в депутаты Грузии подрались в прямом эфире (видео)
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что конфликт в помещении телеканала возник между двумя народными депутатами. Впоследствии один из них повредил автомобиль, которым пользуется другой нардеп.
На данный момент с официальными заявлениями в полицию Киева участники конфликта не обращались.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
Читайте такжеВ БПП после вчерашней драки просили вызвать в Раду родителей Парасюка
Напомним, вчера после перепалки в эфире канала "112 Украина" Парасюк и Вилкул подрались в коридоре. После этого Вилкулу обеспечили выход через "черный ход", а Парасюк, который не смог его догнать, устроил конфликт с охранниками, которые, очевидно, ожидали Вилкула в машине на улице. При этом Парасюк отбил машине зеркала и нацарапал нецензурный призыв на капоте.