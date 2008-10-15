Для Ющенко эскорты оставили, а у пчел - отобрали

Изменения в правилах дорожного движения не коснутся порядка сопровождения Госавтоинспекцией первых лиц государства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО, комментируя закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

«В закон об охране лиц, которые имеют право на охрану, изменения не вносились, поэтому и правила дорожного движения в этом направления не изменились», - сказал С.ЛЕВЧЕНКО.

Заместитель начальника Департамента ГАИ напомнил, что порядок сопровождения государственных лиц утвержден специальной инструкцией, которую подписали Управление государственной охраны и Департамент ГАИ МВД.

В то же время С. ЛЕВЧЕНКО сообщил, что изменения в закон «О пчеловодстве», которые внесены в пакете с новыми правилами дорожного движения, предполагают отмену сопровождения трейлеров, перевозящих ульи. «Теперь прицепы и трейлеры отнесены к негабаритным грузам, и разрешение на их передвижение необходимо получать в установленном порядке», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины № 586–VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Законом также вносятся изменения в Уголовный и Бюджетный кодексы Украины, законы «О милиции», «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», «О дорожном движении», «О пчеловодстве», «Об автомобильном транспорте», «Об автомобильных дорогах», «О перевозке опасных грузов», «О порядке ввоза (пересылке) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» и «О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины».