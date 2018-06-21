Суды Президенту не указ? А Президент судам?

Имел ли право Окружной административный суд г. Киева приостанавливать действие Указа Президента о досрочных выборах? Правомерным ли было решение Президента о ликвидации этого суда? Есть ли в этой ситуации с судами какой-то правовой выход? На вопрос УНИАН отвечают эксперты. Татьяна Монтян, адвокат ПОЧЕМУ БЮТ ДО СИХ ПОР НЕ ОБНАРОДОВАЛ ТЕКСТ СВОЕГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ? Сказать, поступил ли правомерно суд, я не могу, потому что на глаза не видела, что за писульку туда подал БЮТ. Я не могу гадать на кофейной гуще. Я бы на вашем месте поинтересовалась в БЮТ, почему до сих пор они не обнародовали текст своего гениального юридического заявления? А они это скрывают – с чего бы это? Пусть они представят общественности текст документа, который они подали в окружной суд города Киева, тогда юристы смогут выразить свое компетентное мнение, оценить правомерность их действий и действий суда.

Что касается ликвидации суда Президентом... Я не знаю, соблюдена ли была часть 1 статьи 20 закона Украины “О судоустройстве”. Было ли это решение согласовано с председателями Верховного суда или Высшего специализированного суда. Давал ли представление министр юстиции. Я слышала очень разные мнения...

В прошлом году я говорила, что наши политики все дружно истоптали правовое поле до континентальной плиты. Сейчас они уже начали эту континентальную плиту долбить отбойными молотками, прорубать там шурфы и закладывать туда взрывчатку.

Александр Барабаш, эксперт по избирательному праву АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ПРИОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Для того, чтобы оценить, имел право или не имел окружной суд приостанавливать действие Указа Президента, нужно посмотреть иск, что, конечно, мне просто как наблюдателю недоступно. Я не знаю, что они там обжаловали. Возможно, нашли какой-то хитрый ход и подали иск не на предмет конституционности указа, а на предмет его законности, то есть соответствия законам – возможно, закону о выборах.

Если брать абстрактно, то, конечно, это не относится к компетенции окружного суда. Кроме того, существует разъяснение Высшего административного суда по результатам выборов 2006 года о том, что административные суды не имеют права принимать решения об обеспечении иска, которыми бы останавливался избирательный процесс. А окружной суд сделал именно это. Вся его беда в том, что он остановил избирательный процесс, приняв не решение по сути дела (оно в сущности будет рассматриваться еще позже, правда, неизвестно теперь – каким судом), а именно об обеспечении иска. Этот процедурный прием использовали в данном случае истцы и остановили избирательный процесс.

Я не знаком со всей процедурой принятия указа о ликвидации суда на предмет соответствия с законами. Есть определенная процедура, которая предусматривает согласование с высшими судебными инстанциями, с некоторыми другими органами. Это не простой единоличный акт Президента. Я читал, что это решение готовилось ранее и причины были другие, а теперь это выглядит как элемент политической войны и производит очень неприятное впечатление. Ради неких сиюминутных политических целей разрушаются целые государственные институты.

Наша судебная система, как и все органы власти сегодня, к сожалению, находится под действием императивного мандата. Должностные лица руководствуются не столько должностными обязанностями, законами, сколько симпатиями, принадлежностью к той или иной политической команде.

Какой разумный выход из этой ситуации? Раз уж окружной суд принял такое решение, то это нужно доказать в нормальном правовом поле. То есть должно быть рассмотрено постановление об обеспечении иска и, скорее всего, оно 17 октября должно быть отменено. Дальше должно быть рассмотрено это дело по существу, очевидно, Центральным судом г. Киева. Скорее всего, в иске тоже будет отказано. Таким образом, на этом будет поставлена точка.

Хуже в этой ситуации другое – настроенность политических сил использовать суд как технологию (это кто-то назвал «креативной юриспруденцией»). Все эти правовые механизмы судебной защиты прав граждан используются в качестве политической технологии в избирательном процессе. В дальнейшем так же будет обжаловаться каждый шаг Центральной избирательной комиссии, окружных избирательных комиссий, и это все дезорганизует избирательный процесс. Все основные политические силы, принимающие участие в кампании, должны принять консолидированное решение о том, что идут на выборы и не применяют такие средства дезорганизации избирательного процесса.

Виктор Мусияка, юрист, депутат ВР предыдущих созывов ВОПРОС НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ УКАЗА ДОЛЖЕН РЕШАТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Есть соответствующее решение Конституционного суда – от 7 мая 2002 года, – которое говорит, что постановления ВР, Указы Президента – это все подзаконные акты, которые должны издаваться и выполняться в соответствии с Конституцией и Законами Украины.

Когда затрагивается вопрос о неконституционности указа, то это должно решаться специальным органом – Конституционным судом. Но указ может рассматриваться и в обычном суде – на предмет его соответствия закону.

Когда, скажем, гражданин подает иск в суд о приостановлении действия указа о его незаконности и ссылается на соответствующий закон, в таком случае он говорит, что нарушается такое-то его право при издании указа, – тогда суд должен принять этот иск. Еще есть такая деталь процессуальная. Суд может отказать в производстве, но он все ровно должно принять иск, а затем отказать соответствующим решением: это, мол, не наша компетенция... Я просто не знаю деталей, какой там предмет иска.

Сейчас говорят о реорганизации суда, о том, что вместо одного суда два появятся. Но есть предусмотренная законом процедура. Если есть необходимость реорганизовать суд, министр юстиции предлагает, и это согласовывается с соответствующими судебными инстанциями. Насколько я понял, председатель Верховного суда отреагировал на реорганизацию очень остро, я не думаю, что он давал на это согласие... Когда реорганизуется или ликвидируется суд после того, как в этом суде было принято решение, не устраиваеющее Президента, –судебная система начинает трещать по всем швам.

Люди на вершине власти вытаскивают закон и размахивают им тогда, когда им это нужно, когда это выгодно, а когда невыгодно, закон просто игнорируют.

Елена Лукаш, народные депутат (ПР), юрист СУДЫ – ЭТО ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА, И НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ Вся украинская система административных судов создана для того, чтобы действия, решения и бездеятельность субъектов властных полномочий могли обжаловаться гражданами и юридическими лицами. Эта цель административных судов – единственная, больше никакой цели существования этих судов нет. Потому, гипотетически, законность указов, постановлений, распоряжений может проверяться административными судами в порядке, предусмотренном кодексом административного судопроизводства. Не видя документов, а лишь какие-то драки по телевизору, мне очень трудно сказать, что в действительности произошло.

Входит ли в компетенцию Президента ликвидировать суды? Это очень-очень спорный вопрос. В соответствии со статьей 106 Конституции Украины Президент у нас, я вам сейчас дословно процитирую, “образует суды в установленном законом порядке”. Потому в данном случае ликвидация суда может подлежать экспертизе на предмет законности такого действия.

Я вижу лишь два действенных механизма решения этой проблемы. Первое – это стабильность власти. И второе – неотвратимость наказания за совершенное правонарушение.

Суды нужно критиковать, и я это делаю регулярно. Но суды – это зеркало общества. И нечего не зеркало пенять. Они не существуют где-то в вакууме. Какие мы, такие и они.

Опрашивала Анна Ященко